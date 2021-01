Suspender Trump do Twitter e do Facebook "foi o 11 de Setembro nas redes sociais"

O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, considera que a suspensão de Donald Trump de plataformas como o Facebook ou Twitter foi o “11 de Setembro nas redes sociais”, garantindo que isso “nunca aconteceria” na União Europeia.

“No dia 08 de janeiro, duas das maiores plataformas digitais baniram um utilizador com 88 milhões de utilizadores, numa ação sem precedentes. E para mim foi um forte sinal, uma chamada de atenção, e foi também chocante”, admite Thierry Breton em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social europeus, em Bruxelas.

Falando nesta entrevista concedida no dia anterior à tomada de posse no novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre os incidentes do início do mês no Capitólio - que foram organizados pelas redes sociais e motivaram a suspensão do Presidente cessante, Donald Trump, do Facebook e Twitter - o comissário europeu classifica esta ação como “um momento como o 11 de Setembro para as redes sociais”.

Isto porque, “até ao dia 08 de janeiro, as plataformas nunca tinham reconhecido e dito publicamente, ao mundo, que têm uma importante responsabilidade no que acontece nas suas plataformas e, ao fazerem-no, todo o mundo que estava a assistir ao que se passava ficou a saber […] que estas plataformas têm uma corresponsabilidade editorial”, acrescenta Thierry Breton.