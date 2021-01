Quem é Alexei Navalny, o homem que dá dores de cabeça a Vladimir Putin?

Alexei Navalny é neste momento o crítico mais notório do Governo de Vladimir Putin, na Rússia. Recentemente foi alvo de uma tentativa de envenenamento, mas sobreviveu e regressou do tratamento, na Alemanha para o país que o viu nascer, ciente dos riscos. Está neste momento em detenção enquanto aguarda julgamento.

Como é que se tornou conhecido?

Navalny, que tem 44 anos, é conhecido pelas suas investigações sobre casos de corrupção, que são depois transmitidos no seu canal de YouTube e vistos por milhões de pessoas. Entre os seus apoiantes tornou-se já comum referir-se ao partido Rússia Unida, de Putin, com o termo com o qual o batizou, “o partido dos corruptos e dos ladrões”.

Chegou a fazer parte do partido liberal Yabloko, da oposição, mas as suas posições consideradas demasiado nacionalistas e a sua defesa de restrições à imigração levaram à sua expulsão em 2007.

Em 2011, quando se registaram protestos depois de uma eleição considerada fraudulenta pela oposição, foi um dos primeiros líderes dos manifestantes a ser detido.

Tem tido atividade política?

Em 2013 candidatou-se pela oposição à presidência da Câmara de Moscovo, tendo recebido 27% dos votos, apesar de praticamente não ter recebido cobertura dos media estatais, mas acabou por perder para Sergei Sobyanin, que tinha o apoio do Governo.

Desde então tem sido impedido de se candidatar a cargos políticos por uma série de razões, que afirma serem empolados pelo Kremlin. Sem o palco da política, tem usado as suas redes sociais para mobilizar os seus muitos seguidores, na maioria jovens.

Segundo a Reuters, Putin e o Kremlin fazem questão de nunca pronunciar o seu nome.

Porque é que foi detido?

Navalny tem sido detido diversas vezes por organizar manifestações públicas e julgado repetidamente por acusações que afirma serem de natureza política.

Em 2013 foi condenado a cinco anos por corrupção mas a sentença acabou por ser suspensa após recurso. Em 2014 recebeu nova sentença, também suspensa, de três anos e meio por desvio de fundos. Agora está novamente detido por alegadamente violar os termos da sentença de 2014.