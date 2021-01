Marcha pela Vida dos EUA deste ano vai ser virtual

A Marcha Pela Vida dos Estados Unidos vai ser virtual este ano.

Será a primeira vez desde que a marcha começou, em 1974, que esta não se realiza presencialmente, juntando as habituais centenas de milhares de pessoas que participam anualmente na caminhada desde o Capitólio até às portas do Supremo Tribunal.

A razões invocadas pela organização da marcha para suspender o evento, que estava marcado para 29 de janeiro, têm a ver sobretudo com a pandemia, estando previsto que o pico da Covid-19 no país seja atingido precisamente no final do mês de janeiro, mas também a tensão que se tem vivido em Washington por estas semanas.

“A proteção de todos os que participam na marcha anual, bem como dos muitos agentes das forças de segurança, e outros, que todos os anos trabalham incansavelmente para garantir que o evento decorra de forma segura e pacífica, são a principal prioridade da Marcha pela Vida”, diz a organização, num comunicado.

Washington vive dias de grande tensão por esta altura, depois da invasão do Capitólio por parte de manifestantes pró-Trump no dia 6 de janeiro, que levou à morte direta de cinco pessoas, incluindo um polícia e em antecipação da inauguração de Joe Biden, marcada para quarta-feira, dia 20.