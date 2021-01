EUA ultrapassam as 400 mil mortes por Covid-19 a horas de Trump abandonar o poder

Veja também:

O total de mortes associadas à Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou esta terça-feira a barreira dos 400 mil a poucas horas de Donald Trump deixar a Casa Branca e cuja gestão da crise pandémica foi considerada um “fracasso” por especialistas sanitários.

Os números mais recentes do novo coronavírus nos Estados Unidos, compilados hoje pela Universidade Johns Hopkins, são quase idênticos aos dos norte-americanos mortos durante a II Guerra Mundial (1939/45) e um pouco menos do que os 409 mil que morreram em 2019 devido a doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes, gripe e pneumonia.

A pandemia, escreve a agência noticiosa Associated Press (AP), está longe de ter terminado nos Estados Unidos, mesmo com a chegada das vacinas que poderão limitar os contágios.

Segundo um estudo daquela universidade norte-americana, o modelo projetado para o balanço de mortes associadas à Covid-19 deverá chegar aos 567 mil a 01 de maio próximo.

Enquanto a administração de Trump foi creditada com a Operação ‘Warp Speed’, o programa de impacto para desenvolver e distribuir vacinas contra o novo coronavírus, o Presidente cessante minimizou repetidamente a ameaça, gozou com as máscaras, criticou bloqueios, promoveu tratamentos não comprovados e inseguros, prejudicou especialistas científicos e expressou pouca compaixão pelas vítimas.