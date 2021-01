EUA. Donald Trump termina mandato com a popularidade em mínimos históricos

Donald Trump vai abandonar a Casa Branca com o menor índice de popularidade de sempre do seu mandato, reunindo apenas 34% da aprovação dos norte-americanos, revela uma sondagem do Instituto Gallup.

O inquérito observou que o índice de aprovação médio de Trump durante o seu único mandato na Casa Branca foi de 41%, quatro pontos abaixo de qualquer um dos seus antecessores.

A aprovação do desempenho do Presidente incumbente estava em 35%, de acordo com pesquisas anteriores, sobretudo depois de Donald Trump não se ter demarcado da reunião de supremacistas brancos em Charlottesville, no estado da Virgínia, em 2017.

A última sondagem sobre a administração Trump foi realizada na semana de 4 a 11 de janeiro, a mesma da invasão ao Capitólio por parte de apoiantes do candidato republicano derrotado por Joe Biden nas eleições de 3 de novembro.

A avaliação mais alta ocorreu no início de 2020, quando Donald Trump enfrentava um pedido de destituição no Senado, sob a acusação de tentar obrigar a Ucrânia a ajudá-lo a difamar Joe Biden e durante os estágios iniciais da pandemia, quando a maioria dos americanos acreditava que a crise pandémica estava a ser bem gerida.