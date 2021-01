Covid-19. Mortes aumentam em 30 Estados norte-americanos e no distrito federal

Veja também:

As mortes por Covid-19 estão a aumentar em 30 estados norte-americanos, à medida que se aproxima a barreira dos 400 mil óbitos.

Enquanto o país celebrava, esta segunda-feira, o Dia de Martin Luther King, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, pedia às autoridades federais que reduzissem as viagens de países como o Reino Unido, a África do Sul ou o Brasil, onde as novas estirpes da doença se têm propagado.

“Impeçam essas pessoas de virem para aqui [Estados Unidos da América]… Por que estão a permitir que as pessoas voem para este país e já é tarde demais?”, questionou.

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) já limitou viagens de algumas regiões onde as novas estirpes se têm propagado e anunciou recentemente que exigiria um teste negativo à Covid-19 a qualquer pessoa que viajasse para o país.

A variante que surgiu no Reino Unido já se está a espalhar nos EUA e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alertou que se tornará a versão dominante no país em março.

O CDC disse que a estirpe é cerca de 50% mais contagiosa que do que aquela que está a provocar a maior parte dos casos nos EUA.

Embora a estirpe não cause doenças mais graves, pode provocar mais internamentos hospitalares e morte, porque se espalha com mais facilidade.

No Reino Unido, um surto da nova estirpe agravou e sobrecarregou os hospitais, tendo sido responsabilizado por contágios em alguns países europeus.

Muitos estados norte-americanos já estão sob grande pressão.

A média de mortes diária está a aumentar em 30 Estados (mais de dois terços do número total) e no Distrito de Columbia, e esta segunda-feira o número de mortos nos EUA ultrapassou os 398 mil, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o maior número registado em qualquer outro país no mundo.