"Se o Sporting quer cópias dos testes na Liga, indicia alguma suspeição"

Em entrevista a Bola Branca , João Pedro Mendonça começa por revelar que falou com o médico do Sporting, João Pedro Araújo, que lhe explicou o episódio de Nuno Mendes e Sporar , o qual está na base da polémica com o FC Porto.

"Falei com o colega do Sporting, que me explicou a situação. Não pode haver lugar a suspeições, sob pena de isto começar a ser muito complicado. Os departamentos clínicos dos clubes têm demonstrado, até este momento, o rigor com que têm trabalhado. Conhecemo-nos, temos de nós a ideia de pessoas que sabem os comportamentos a ter, e não há responsável por departamento clínico algum que diga que o atleta está em condições para jogar se convictamente não entender que é isso que passa. Houve reuniões, antes de começar a competição, e os comportamentos a ter ficaram definidos", lembra.

Com este polémico episódio, o Sporting passa a exigir que sejam remetidas para a Liga as cópias dos exames realizados aos jogadores. João Pedro Mendonça lembra que, atualmente, cada diretor clínico já assume a responsabilidade pela aptidão dos atletas e afins. Todavia, se os leões, agora, querem ir mais além é porque desconfiam de algo menos ético.

"Antes de cada jogo, o responsável clinico de cada clube assina e assume a aptidão dos jogadores. Já existe. Se o Sporting quer cópias dos testes, aí já indicia alguma suspeição. Mas se contribuir para que não haja dúvida, não terei nada a opor", conclui o também médico do Nacional da Madeira.