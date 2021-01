Portimonense bate e empurra Belenenses SAD para a zona de perigo

O Portimonense recebeu e venceu o Belenenses SAD, por 1-0, esta segunda-feira, em jogo da 14.ª jornada do campeonato.

Um golo de Dener, aos 17 minutos, resolveu a partida para o conjunto de Paulo Sérgio. A vida dos visitantes ficou ainda mais difícil ao minuto 67, quando Henrique foi expulso por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o Portimonense sobe à 12.ª posição, com 14 pontos, e deixa a zona de despromoção. Já a equipa de Petit cai para os lugares de perigo: passa a ocupar o 17.º posto, com 12 pontos.