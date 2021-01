Leixões desmente que tenha recusado adiar jogo com Vilafranquense

O Leixões "nega veementemente" que tenha recusado aceitar o jogo com o Vilafranquense perante o surto de Covid-19 no clube lisboeta, que só tem 12 jogadores disponíveis.

A partida, relativa à 12.ª jornada da II Liga, está agendada para quinta-feira, às 18h00. Inicialmente, estava marcada para 20 de dezembro, mas um surto do novo coronavírus no Leixões, que afetou 19 elementos da estrutura profissional, obrigaram a adiar.

"Agora, quando a UD Vilafraquense nos contatou com o intuito de proceder a novo adiamento do jogo, solicitamos aos seus responsáveis um email da Unidade de Saúde local a explicar o sucedido. Contudo, até à data, essa resposta ainda não chegou à Leixões SC – Futebol, SAD nem, que tenhamos conhecimento, à Liga Portugal", assinala o Leixões, em publicação no Facebook.

A SAD do Leixões acrescenta que, "reconhecendo que poderia haver um surto" no Vilafranquense, solicitou, na segunda-feira, junto da Liga Portugal, "que as duas equipas realizassem testes 48 horas antes do jogo" - ou seja, às 18h00 desta terça-feira.

"Uma tentativa rejeitada pela UD Vilafranquense, refugiando-se que já havia testado na passada quinta-feira e no domingo. Uma informação confirmada pela Liga Portugal", sublinha o clube matosinhense.

A terminar, o Leixões salienta que "defende e sempre defendeu os valores do 'fair-play' e ética no desporto".

"Não pode é compactuar com certas e determinadas artimanhas que visam, somente, recuperar jogadores que estão lesionados. A Covid-19 é um problema real e não deve servir para outros interesses", lê-se.