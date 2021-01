Indignação em Braga por "tratamento de exceção" pretendido pelo Sporting

O Sporting de Braga manifesta, em comunicado, indignação pelo que considera tratar-se de "uma intenção do Sporting em ter um tratamento de exceção neste contexto pandémico". Em causa os resultados falsos positivos anunciados pelo clube lisboeta nos testes à Covid-19 realizados por Nuno Mendes e Sporar. Os dois jogadores testaram positivo na semana passada e ficaram de fora do jogo com o Rio Ave, em isolamento, mas estão disponíveis para o encontro desta terça-feira, com o Porto, para as meias-finais da Taça da Liga, depois de o Sporting ter revelado que houve um erro na primeira testagem

O Braga considera que se os jogadores em causa não cumprirem os 10 dias de isolamento previstos pelas autoridades de saúde, o Sporting "irá, certamente, provocar um cenário anárquico, caótico e disruptivo no futebol português, havendo, inclusivamente, o sério risco de todas as competições profissionais serem feridas de morte ao ponto de não se concluírem." No comunicado, o clube recorda já se viu privado de jogadores, devido a testes positivos à Covid-19, nomeadamente no jogo com o Sporting, em Alvalade. "Como clube cumpridor das regras, o SC Braga aceitou o impacto da pandemia, colocou imediatamente os jogadores em isolamento durante os 10 dias exigidos pelo protocolo da DGS para o futebol, não contestou resultados positivos e, após este período, só voltou a reintegrá-los em treino no momento em que testaram negativo à Covid-19, alguns dos casos bem depois dos 10 dias exigidos por lei", pode ler-se.

Os minhotos confiam que as autoridades locais de saúde vão manter o "cumprimento escrupuloso das normas vigentes." Assegurando que continuará "a cumprir escrupulosamente as regras definidas pelo protocolo da DGS", o Braga exige que todos os restantes os clubes o façam, sem exceção. A explicação do Sporting De acordo com João Pedro Araújo, diretor clínico do Sporting, terá acontecido uma "contaminação da primeira amostra". Os jogadores fizeram mais dois testes PCR em dois laboratórios distintos e ambos foram negativos. "Como os atletas estavam assintomáticos e não foi possível identificar fonte de contágio, a conclusão é que foram falsos positivos", explicou João Pedro Araújo, informando que Nuno Mendes e Sporar voltam a estar disponíveis. O FC Porto, próximo adversário do Sporting, no jogo desta terça-feira para as meias-finais da Taça da Liga, também, tal como o Braga, manifestou discordância com a atuação dos leões. Em comunicado, os dragões consideram que o Sporting está a manifestar "intenção de cometer um crime público".