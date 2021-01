Carvalhal espera que pressão dos grandes não pare o futebol

Carlos Carvalhal espera que o futebol não pare, devido a pressões dos clubes grandes. O treinador do Braga relativiza o surgimento de surtos em alguns clubes, como já foi o caso do seu e como é o caso atual do Benfica, e afirma que as consequências de uma paragem, neste momento, serão catastróficas, horríveis e dramáticas. "Espero que não seja a pressão dos clubes grandes a fazer com que o campeonato pare, porque se não houver esta competição [Taça da Liga] também irá parar no fim de semana. A não ser que se abra um clima de exceção para os clubes mais poderosos e que haja desigualdade perante os outros", avalia, para concluir que se tal acontecer "será horrível para o futebol."

O surto de Covid-19 no Benfica - 17 casos - levou o clube a questionar a Direção-Geral da Saúde sobre que medidas tomar no imediato, remetendo decisão da autoridade sanitária relativamente a uma eventual suspensão da atividade. "Futebol tem feito trabalho extraordinário" Carvalhal contorna um comentário à situação em concreto, mas recorre a um plano geral para se reportar ao caso e defender que o jogo com o Benfica deve realizar-se. "Todas as equipas podem vir a ser penalizadas por terem um surto. O 'timing' do surto não é controlado. Eu posso reportar-me ao que aconteceu já esta época connosco. Em Alvalade tivemos oito indisponíveis e fomos a jogo, não parámos", recorda, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os encarnados. O treinador lembra que o propósito manifestado pela Liga e por todos os clubes foi o de continuar a competir. O futebol, defende, "tem feito um trabalho extraordinário" na tentativa de controlo do risco de contágio por Covid-19.