André Leão é reforço do Varzim

O Varzim confirmou, esta terça-feira, a contratação de André Leão. O médio, de 35 anos, começou a época no Trofense, no Campeonato de Portugal, onde realizou nove jogos.

O jogador faz o percurso da Trofa para a Póvoa, como fez o novo treinador, António Barbosa.

André Leão é um jogador com muita experiência de I Liga, sobretudo com a camisola do Paços de Ferreira, mas no currículo tem um título de campeão do segundo escalão, alcançado ao serviço dos castores.

Além do Paços, o médio jogou por Freamunde, Porto B, Beira-Mar, Valladolid e Trofense. Esteve, ainda, no Cluj, onde conquistou dois títulos de campeão da Roménia.