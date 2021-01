Lisandro López anuncia saída do Racing Avellaneda

Lisandro López anunciou, esta terça-feira, que vai deixar o Racing Avellaneda, ainda que não saiba, ainda, qual será o seu destino.

"Sinto que é o momento, que não posso comprometer-me da maneira que sempre estive comprometido, que é a 100%, sobretudo a nível mental", explicou o avançado argentino, ex-FC Porto, esta terça-feira, em conferência de imprensa que convocou para dar a notícia.

Lisandro, de 37 anos, admite que passou "cinco anos muito intensos" neste regresso ao Racing. O internacional argentino afirma que deixa o clube que o formou "com muita tranquilidade, por ter dado tudo e por ter regressado" ao fim de 11 anos de carreira na Europa.

O que está descartado é pendurar as botas, pois continua a haver "vontade de continuar a treinar e a competir". Lisandro tem sido associado ao Atlanta United, treinado pelo antigo central internacional argentino Gabriel Heinze, que passou pelo Sporting.

"Não posso dizer onde vou jogar. Há conversas, mas nada fechado. Não posso dizer e seria uma falta de respeito dizer agora em que clube vou jogar. Há algo dos Estados Unidos, como tem sido dito, mas não sei o que acontecerá", garantiu Lisandro López.

Regresso ao Racing não é sonho impossível

Lisandro foi formado no Racing Avellaneda, antes de rumar, no verão de 2005, ao FC Porto. Jogou durante quatro anos do Dragão e as boas exibições valeram-lhe a transferência para o Lyon. Depois de experiências no Qatar e no Brasil, voltou ao Racing em 2016.

Novo regresso ao Racing não é impossível: "Pode ser que continue ligado ao clube não como treinador, mas sim desde outro posto no futuro, mas não pensei nisso. Porque não? As portas estarão sempre abertas. Se o clube quiser e houver condições, não descarto."



Lisandro López marcou 63 golos em 150 jogos pelo FC Porto e 74 em 2010 pelo Racing. Venceu quatro Ligas portuguesas e uma argentina, duas Taças de Portugal e uma de França, e uma Supertaça portuguesa e o Troféu dos Campeões da Argentina.