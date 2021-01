Klaas-Jan Huntelaar está de volta ao Schalke 04 para tentar ajudar o clube a salvar-se da descida de divisão.

O ponta de lança, de 37 anos, deixa o Ajax, e a luta pelo título holandês, e assina até final da temporada pelos alemães. Pelo clube de Gelsenkirchen tem 240 jogos realizados e 126 golos marcados, em sete épocas.

Cumprirá a oitava com a missão de tentar fazer golos que tirem o Schalke do último lugar da Bundesliga. Com 16 jogos realizados no campeonato, a equipa está a cinco pontos de um lugar de acesso ao "play-off" de manutenção e a sete da primeira equipa acima da linha de água.

Huntelaar terá Gonçalo Paciência como um dos seus concorrente por um lugar no centro do ataque, ainda que o ponta de lança português esteja, por agora, impedido de jogar, devido a lesão.

O internacional holandês, que também já passou, entre outros, por Real Madrid e Milan, estava no Ajax, onde em 14 jogos, esta época, marcou sete golos.