Lançada “tecnologia inovadora” que acaba com o sabor a rolha

A Corticeira Amorim anunciou o lançamento de duas novas tecnologias, que permitem eliminar o sabor a rolha do vinho.

Segundo a nota enviada à redação, a “Naturity” foi desenvolvida para remover o TCA detetável das rolhas naturais, ou seja, o gosto a rolha. Já a “Xpür” visa criar um novo segmento de rolhas microaglomeradas, com a qual a empresa espera “conseguir uma redução de vários milhões de unidades na quantidade de rolhas plásticas descartáveis no mundo”.

Estas inovações são classificadas pela empresa como um “marco histórico”.

Para António Amorim, CEO da Corticeira Amorim, “estas tecnologias resultam de robustos investimentos financeiros, tempo e dedicação em I&D por parte da nossa equipa. Apesar dos obstáculos que 2020 colocou no caminho de todos, conseguimos cumprir a promessa feita de que íamos conseguir um desempenho de TCA não detetável em todos os segmentos de rolhas de cortiça até ao final do ano. Este é o nosso compromisso para com os nossos 30. 000 clientes em todo o mundo – para garantir a qualidade e consistência dos seus produtos e assegurar que a preferência dos consumidores pela cortiça só possa ficar mais forte.”

A investigação para desenvolver a tecnologia “Naturity” iniciou-se em 2016 com a NOVA School of Science and Technology e “baseia-se nos princípios da dessorção térmica através de uma utilização, exclusiva e não sequencial, de pressão, temperatura, água purificada e tempo. Nenhum elemento artificial é usado no processo, o que facilita a extração de mais de 150 compostos voláteis, incluindo o TCA”, explica a mesma nota.



Por seu lado, a tecnologia “Xpür”, foi desenvolvida para estender o desempenho de TCA não detetável para rolhas microaglomeradas. Vai aperfeiçoar “a aplicação convencional de CO2 supercrítico, desenvolvida há várias décadas, e redesenha e atualiza o conceito, com a tecnologia do século XXI. A nova e inovadora abordagem da Corticeira Amorim usando este sistema utiliza apenas 25% da energia e apenas 10% do CO2 anteriormente necessário”.