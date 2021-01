Exportações e turismo interno "seguram" economia do Norte

A balança comercial de bens do Norte atingiu um excedente de 1.4 mil milhões de Euros no 3.º trimestre de 2020, um valor superior em 14% do período homólogo de 2019. Os dados são do último relatório Norte Conjuntura, produzido pela Comissão de Coordenação da Região Norte (CCDR-Norte).

Segundo o documento é “necessário recuar até ao 1.º trimestre de 2018 para se observar um saldo mais elevado na região”.

“O excedente resultou do valor das exportações de bens do Norte ter recuperado para 5.4 mil milhões de Euros no 3.º trimestre de 2020, um valor ligeiramente inferior ao do trimestre homólogo do ano anterior (3,3%), assinala a CCDR-Norte.

Em contrapartida, a taxa de desemprego na região aumentou para 7,9% no 3.º trimestre de 2020.

A taxa de desemprego subiu de forma mais acentuada, na população jovem, entre os 15 e os 24 anos), com subidas na ordem dos 24,3 %.

Apesar de estes dados não serem nada animadores, a CCRN-Norte destaca o “aumento do emprego nos trabalhadores com contrato sem termo (+2,6%), nos adultos a partir dos 45 anos (4%, nos trabalhadores com o ensino superior (+10%) e nos especialistas das atividades intelectuais e científicas (+23,2%).

Os indicadores do relatório revelam ainda uma “diminuição em 68% de dormidas de não residentes (em Portugal), mas em contraponto regista o aumento das dormidas dos residentes nos estabelecimentos turísticos do Norte”.

De acordo com a CCDR-Norte os dados revelam uma “recuperação significativa em agosto para um valor praticamente igual ao do período homólogo de 2019”.

O relatório trimestral Norte Conjuntura, da CCDR-Norte, é um documento que apresenta as tendências da evolução económica na Região, no curto prazo.