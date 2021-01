Médicos de Futebol apelam a reunião entre DGS, Liga e Federação depois do surto no Benfica

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol admite que o número de casos de Covid-19 detetados no Benfica pode ter consequências desportivas.

Em declarações a Bola Branca, João Pedro Mendonça considera "impressionante esta quantidade de casos [no Benfica e outros], mesmo com os procedimentos rigorosíssimos que todos temos tido. E quando existem estes casos no futebol profissional é porque, de facto, não há muito mais a fazer. O número não é pequeno e poderá ter consequências", reconhece o também clínico do Nacional, que apela a um "ponto de ordem" por parte das autoridades da saúde e do futebol.

"Liga, Federação, DGS, todos temos de conversar, de reunir, e ver qual é o melhor procedimento face a isto que se está a passar", apela.

O Benfica anunciou, na manhã desta terça-feira, que foram detetados 17 novos positivos, entre jogadores, equipa técnica e "staff". O presidenteLuís Filipe Vieira está entre os infetados, e assintomático, acrescentou o Benfica numa nota publicada no site.