Confinados em casa, mas com novos livros disponíveis para ler

O novo confinamento obrigou as livrarias a fecharem portas e as editoras a reajustarem as suas publicações para os próximos meses. Apesar de estarem em casa, os leitores têm, contudo, novos títulos para ler, mas algumas das novidades previstas vão ficar por publicar, pelo menos para já.



Muitas editoras, anunciaram a suspensão total da atividade editorial. É o caso da Penguin Random House, o grupo editorial do qual fazem parte chancelas como a Alfaguara, Companhia das Letras, Objectiva ou Nuvem de Letras que em comunicado anunciou o adiamento temporário da publicação de novos livros. Só prevê retomar as novidades em maio.

Já a Porto Editora, fez reajustes nas publicações previstas e anuncia esta segunda-feira os títulos em que irá apostar nas várias chancelas do grupo até março. As publicações, diz fonte do grupo passam por livros que acreditam possam ter maior procura nas livrarias online.

Um dos destaques vai para a celebração dos 40 anos de carreira literária da escritora portuguesa Teolinda Gersão que tem novo livro a sair. “O regresso de Júlia Mann a Paraty” é lançado ao mesmo tempo que é reeditado outro título, “A Mulher que Prendeu a Chuva” com que a autora venceu os prémios Máxima de Literatura e Prémio Fundação Inês de Castro.

Entre os títulos internacionais, quer a Porto Editora quer a Livros do Brasil publicaram já neste início de janeiro as novas edições de “1984” e “Quinta dos Animais” de George Orwell. Num ano em que a obra do autor passou para o domínio público também chegaram às livrarias portuguesas outras edições de livros do autor, nomeadamente da Clube do Autor, Relógio d’Agua e Dom Quixote. Esta última lança dia 26 os romances “1984” e “O Triunfo dos Porcos”

Uma das novidades que terá lançamento mundial também em português é o novo livro de Bill Gates. A chancela Ideias de Ler – criada pela Porto Editora para livros com assuntos do quotidiano – vai dar a ler aos leitores o livro “Como Evitar um Desastre Climático” já em fevereiro. Trata-se de uma obra em que o fundador da Microsoft “traça um plano prático, abrangente e acessível, mostrando de que maneira o mundo pode eliminar as emissões de gases com efeito de estufa, a fim e a tempo de evitarmos um desastre climático”, diz a editora.

Na mesma linha de pensamento, a Ideias de Ler edita ainda em janeiro um clássico. “Desobediência Civil”, é um ensaio de Henry David Thoreau que inspirou líderes como Martin Luther King ou Gandhi. Com renovada atualidade a obra de Thoreau “defende que não devemos permitir que os governos controlem a nossa consciência e muito menos que nos tornem agentes de injustiça”, lê-se no comunicado da editora.

Outros dos livros a sair ainda em janeiro na Ideias de Ler é “Burnout” de Emily e Amelia Nagoski. Destinado a mulheres que se sentem sobrecarregadas, o livro aborda a questão da exaustão emocional e propõe aos leitores formas de ultrapassar os obstáculos. Segundo a editora: “As autoras apresentam um plano com base científica para ajudar as mulheres a minimizarem o stress, a controlarem as emoções e a combaterem a fadiga”.

A mesma editora anuncia ainda a publicação dos títulos “Meditações”, com os diários do antigo imperador romano Marco Aurélio.

A editora Albatroz vai lançar “A Nova Era”, da psicóloga clínica Inês Gaya, autora do livro “O Sagrado Feminino”. Este livro que saíra em março aborda os desafios atuais e propõe ao leitor meditações e reflexões.

Em fevereiro, a Sextante Editora publicará “O último dos colonos – Até ao cair da folha”, é o segundo volume das memórias de João Afonso dos Santos. É um livro testemunho sobre as últimas décadas do mundo colonial em Moçambique. Também publicado em fevereiro pela Livros do Brasil, “O Milagre de São Francisco”, de John Steinbeck. Já a Albatroz edita os títulos “Desperte o seu poder xamânico”, de Xamã Durek e “Contos Espirituais do Tibete”, de Ramiro Calle, também em fevereiro.

No Grupo editorial Leya, a Dom Quixote anunciou o adiamento da publicação dos novos romances da escritora portuguesa Patrícia Reis e de Shusako Endo. Pode ler-se no comunicado que “face às restrições impostas à atividade comercial, no âmbito do novo confinamento, a Dom Quixote optou por suspender a publicação de algumas das novidades previstas para janeiro, entre elas, “Da Meia-Noite às Seis”, de Patrícia Reis, e “Rio Profundo”, de Shusako Endo.

No mesmo comunicado, a Leya que refere que as livrarias da sua rede irão continuar a “venda ao postigo”, lembra que “estão em pleno funcionamento os serviços de entrega de livros LeYa Express, em Lisboa, com portes gratuitos, e Glovo”. Também outras chancelas do grupo mantêm algumas publicações, como é o caso de “A Verdade da Pandemia”, de Cristina Martín Jiménez, a sair pela Oficina do Livro ou da japonesa Hiromi Kawakami, a Casa das Letras edita “Os Amores do Senhor Nishino”.

Ainda antes da tomada de posse de Joe Biden, nos Estados Unidos, por cá a Actual, do Grupo Almedina lança as biografias do novo presidente norte-americano e da sua vice-presidente, Kamala Harris. Evan Osnos, vencedor do National Book Award, assina a biografia “Joe Biden – Do Homem ao Presidente”. Já a biografia da primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente, intitulada “Kamala Harris – Uma Vida Americana”, terá edição internacional assinada pelo jornalista Dan Morain.