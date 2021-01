Tabata infetado com Covid-19. Sporting sem quatro jogadores frente ao Porto

Bruno Tabata está infetado com Covid-19 e é baixa no Sporting para o jogo das meias-finais da Taça da Liga frente ao FC Porto, marcado para esta terça-feira.

A Renascença confirmou que o jogador brasileiro já está em isolamento e assim ficará, pelo menos, nos próximos 10 dias. Além de falhar o clássico com os dragões, Tabata também não será opção para a final da Taça da Liga, caso o Sporting vença os dragões, e também não estará disponível para a deslocação ao Bessa, frente ao Boavista, para a 15.ª jornada da I Liga.

Rúben Amorim fica, assim, sem quatro jogadores para o desafio com o FC Porto, devido à Covid-19. Nuno Mendes, Neto e Sporar já tinham falhado o jogo com o Rio Ave, na sexta-feira, em partida da jornada 14 do campeonato.