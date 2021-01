Rúben Amorim aposta na "irresponsabilidade saudável" do Sporting para contrariar experiência do FC Porto

Rúben Amorim acredita que a juventude do plantel do Sporting pode ser um trunfo frente a um FC Porto muito experiente e habituado às grandes decisões, na meia-final da Taça da Liga.

Em conferência de antevisão da partida, esta segunda-feira, o treinador do Sporting garantiu que a equipa está confiante na vitória.

"Em termos de experiência e maturidade, nestes momentos, estamos claramente abaixo do FC Porto. Mas a inexperiência também pode ajudar, a irresponsabilidade saudável da equipa pode ajudar a ultrapassar estes momentos", afirmou o técnico sportinguista, que assinalou que Pepe, de 37 anos, "deve ter mais finais da Liga dos Campeões que o Inácio [tem jogos] como titular na I Liga."

Na opinião de Rúben Amorim, será importante, até, para a maturidade do grupo chegar à final: "O grupo precisa destes jogos, precisa de aprender que o ADN do Sporting passa por conquistar títulos. Quero ganhar um título pelo Sporting, como todos os jogadores, muitos dos quais ainda não ganharam um título. Temos de entrar com tudo."

Ainda assim, tirou pressão de cima dos jogadores do Sporting, que "estão muito melhores do que toda a gente pensava", e puxou-a para si, que "depende dos resultados", pelo que estará mais pressionado.