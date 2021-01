Sérgio Conceição diz que Portugal está a "facilitar" no combate à Covid-19

"Em Portugal estamos a sofrer e, na minha opinião, também a facilitar um pouquinho. Os jogadores são extremamente profissionais, nós sabemos qual é o comportamento deles, mas no país em si os números que temos não são nada bons. Temos todos de meter a mão na consciência, perceber que não se deve olhar para este problema como algo menor. É algo difícil de ultrapassar e todos os cuidados são poucos para nos protegermos e protegermos os outros. Estamos a facilitar neste sentido", afirmou o treinador do FC Porto.

Depois de Otávio, que não pôde defrontar o Benfica, no campeonato, o FC Porto ficou sem Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Evanilson . Questionado sobre isso, em conferência de imprensa, esta segunda-feira, Sérgio lembrou que este "é um problema não só do futebol".

Sérgio Conceição não pode contar com vários jogadores para a meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting, devido à Covid-19. O treinador do FC Porto alarga o problema ao país inteiro e afirma que, em Portugal, tem havido facilitismo no combate à pandemia.

"Não é fácil" competir assim

Sérgio não poderá, agora, contar com três jogadores importantes, mais Evanilson, além do castigado Mehdi Taremi. O técnico "gostaria de contar com todos" e admite que "não é fácil preparar um jogo nestas circunstâncias", tão "dependente da zaragatoa":

"Quando pensamos e definimos algo e depois na véspera afinal não podemos contar com três elementos que normalmente fazem parte do onze, pelo menos dois, fica mais difícil. Ter 15 a 16 jogadores, incluindo os jogadores que estiveram 10 dias em casa, infetados, e fizeram agora um treino, são as condições ideais para jogar uma meia-final da Taça da Liga? Não, mas temos de aceitar e ir à luta."

Nesse sentido, Sérgio Conceição garante ter confiança nos jogadores que vão preencher as vagas dos infetados frente ao Sporting.

"O Sporting é líder do campeonato, uma equipa com muita juventude e ambição. Percebe-se bem a dinâmica que tem, porque faz parte do pensamento do treinador. É fácil interpretar a forma como joga, mas difícil de contrariar se não estivermos bem no jogo. Estamos prontos para o jogo, apesar de todas as condicionantes. Estamos limitados, vamos para a frente com os que temos. Vamos encarar o jogo para ganhar e para estar na final", afiançou o técnico portista.