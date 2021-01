Sérgio Conceição diz que Nakajima "não conseguiu ambientar-se" ao FC Porto

Sérgio Conceição explica a saída de Shoya Nakajima com as dificuldades que o japonês demonstrou na adaptação ao FC Porto.

O avançado foi emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, até ao final da época, depois de ter custado 12 milhões ao FC Porto por 50% do passe. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, Sérgio Conceição esclareceu o porquê da saída de Nakajima.

"O Nakajima [é um jogador] muito respeitador, não é um jogador que complica. Até devia complicar um bocadinho. E não se ambientou. O que me vem à cabeça, de forma muito básica, é que não se conseguiu ambientar a um clube grande como o FC Porto", justificou.

O treinador do FC Porto lembrou que Nakajima não esteve no clube "um mês nem dois meses", mas sim cerca de ano e meio, e que "teve várias oportunidades". Simplesmente "há jogadores que não se ambientam", nem são capazes de expressar o potencial que têm:

"Um bocadinho por culpa deles, se calhar um bocadinho por muita culpa também, um bocadinho por causa do ambiente que encontrou aqui, porque há jogadores de diferentes dimensões e conseguem meter cá para fora todo o seu talento em alguns clubes e noutros não."



Sérgio lembrou que também há "grandes surpresas". Jogadores que chegam apenas com o papel de suplentes e que entram logo na equipa "porque a adaptação foi muito rápida": "É o trajeto de cada um, dependendo também um bocadinho do caráter do jogador", vincou.