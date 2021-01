Sérgio Conceição deseja "a maior sorte do mundo" ao árbitro do Sporting-FC Porto

Sérgio Conceição deseja "a maior sorte do mundo" à equipa de arbitragem do FC Porto-Sporting da meia-final da Taça da Liga, depois de, na sua ótica, a da receção ao Benfica ter cometido erros.

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Sporting, esta segunda-feira, o treinador do FC Porto mostrou-se, inicialmente, hesitante em falar sobre arbitragens, porque "tudo o que [diz] agora é alvo de processo" e temia "dar azo a que se abra mais um". Contudo, acabou mesmo por comentar, com alusões ao jogo com o Benfica.

"Se existe, nos primeiros dois ou três minutos, uma situação de penálti, tem de ser marcado. Se existe uma situação de amarelo, tem de ser dado. Ou aos 90 ou 93 minutos. Não pode um árbitro olhar para o momento do jogo e a sua decisão pesar mais ou menos pelo minuto ou segundo que se está a jogar, não faz sentido nenhum. Aquilo que quero é que corra bem ao João Pinheiro e ao VAR. Que o jogo seja ganho pela equipa mais forte e não por um erro. Desejo a maior sorte do mundo à equipa de arbitragem", declarou Sérgio Conceição.

O árbitro nomeado para a meia-final da Taça da Liga entre FC Porto e Sporting é João Pinheiro. Vítor Ferreira é o videoárbitro.

O encontro está marcado para terça-feira, às 19h45. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.