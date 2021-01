Otávio terá proposta do AC Milan

O Milan terá apresentado uma proposta de contrato a Otávio. De acordo com o portal "Goal.com", os italianos oferecem 1,5 milhões de euros de prémio de assinatura e um acordo válido por quatro épocas.

Otávio, de 25 anos, está em fim de contrato com o FC Porto e as negociações para a renovação não têm tido avanços.

Fiorentina e clubes do Médio Oriente também já terão avançado pelo jogador que falhou os últimos jogos dos portistas, por estar infetado com Covid-19.

Otávio é um dos jogadores mais influentes no plantel de Sérgio Conceição. Esta época tem 20 jogos, três golos e oito assistências.

Otávio e Marega por renovar

O FC Porto resolveu, nos últimos meses, algumas renovações pendentes, nomeadamente, com Sérgio Oliveira e Pepe, que estavam em final de contrato. Já Alex Telles e Soares, que estavam na mesma situação, foram transferidos no início da temporada.

Por resolver estão os casos de Otávio e Marega. As negociações para a as respetivas renovações de contrato não avançam e a saída a custo zero está no horizonte.

De acordo com o "transkfermarkt", site que disponibiliza uma avaliação estimada do passe dos jogadores, Otávio tem um valor de 18 milhões de euros e Marega de 20 milhões.