Nem filhos nem enteados. Sérgio chama quem precisar, seja "o Francisco, o António, o Manuel ou o Joaquim"

Sérgio Conceição não olha a apelidos nem relações de parentesco na hora de integrar um jogador da equipa B do FC Porto no plantel.

Francisco Conceição, filho do técnico portista, foi convocado para a receção ao Benfica, a contar para o campeonato. Situação que poderá, ou não, repetir-se, consoante as necessidades da equipa principal do FC Porto - independentemente do nome do jogador.

"Estamos atentos à equipa B, que individualmente tem um conjunto de jogadores interessantes. Coletivamente, mas principalmente em termos de resultados, as coisas não estão a correr bem. Há jogadores que têm tido um trajeto muito interessante e, se tiver de chamar o Francisco, o António, o Manuel ou o Joaquim, chamo porque acho que podem dar um contributo importante à equipa em determinado momento do jogo", sublinhou Sérgio, em conferência de imprensa.

O treinador do FC Porto sublinhou, até, que só respondeu à pergunta que lhe foi colocada sobre Francisco Conceição porque o jogador foi tratado pelo nome em vez de "filho de Sérgio Conceição".