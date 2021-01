Benfica celebrou empate no Dragão como se tivesse passado "uma pré-eliminatória de uma Champions"

Sérgio Conceição voltoua dar uma alfinetada ao Benfica e a Jorge Jesus, no seguimento do empate, a uma bola, no clássico do Dragão.

"O que eu vi no ambiente do rival, depois de empatar e de continuar atrás de nós [na classificação], foi um ambiente de ganhar uma Champions. Ou melhor: de passar uma pré-eliminatória de uma Champions, por exemplo", comentou Sérgio, esta segunda-feira.

O comentário é alusão ao facto de o Benfica ter caído na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao contrário do FC Porto. Os dragões não só se apuraram diretamente para a fase de grupos, por serem campeões nacionais, como chegaram aos oitavos de final.

Após o 1-1 no Dragão, Jesus disse que o Benfica tinha perdido dois pontos, face ao que considerou ser um domínio claro da sua equipa, que nunca tinha sentido ser "tão fácil" vencer no terreno do rival. Sérgio Conceição desentendeu-se com o técnico do Benfica ainda no relvado e, logo a seguir, acusou-o de "encher o ego" com um empate.

Na mesma conferência de imprensa, Sérgio criticou a arbitragem do clássico e acusou o Benfica de recorrer a "extrema agressividade" para travar os jogadores do FC Porto, especialmente Jesús Corona.