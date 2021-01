Voto antecipado. Mais de 80% dos inscritos conseguiram votar

No total, estavam inscritos 246.880 eleitores para o voto antecipado que decorreu no domingo, uma semana antes das eleições para o Presidente da República, marcadas para o próximo domingo.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) admitiu, no domingo, que houve alguns problemas como as filas no voto antecipado para as presidenciais, que será “aperfeiçoado no futuro”, e lembrou que quem não votou este domingo pode fazê-lo no próximo.

Depois da experiência de 2019, nas europeias e legislativas, o voto antecipado em mobilidade alargou-se, das capitais do distrito para as sedes dos 308 concelhos, e o objetivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país.

O dia de votação antecipada foi marcado por longas filas de pessoas para votar, em especial nas grandes cidades, o que originou várias críticas, como o PSD.

O vice-presidente social-democrata David Justino considerou haver "falhas injustificáveis" e "excesso de exposição ao contágio" durante o voto antecipado em mobilidade, criticando a maneira "amadora e desleixada" como o processo foi conduzido.

No domingo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, votou no Barreiro, distrito de Setúbal, para as presidenciais de 24 de janeiro e considerou que o processo correu bem.

"Eu vejo entusiasmo naqueles quase 250 mil portugueses que se registaram para o voto antecipado, que manifestam uma alegria do voto semelhante à alegria do voto nas primeiras eleições democráticas. Significa que, em tempos muito difíceis, em tempos em que estamos todos concentrados no combate à pandemia, temos de afirmar também os valores da democracia", referiu.