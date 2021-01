Presidenciais: Regionalização dividiu candidatos no debate das rádios

No debate radiofónico emitido em simultâneo, que não contou com a presença de André Ventura "por motivos de agenda", foi a socialista apoiada por PAN e Livre, Ana Gomes, que levantou o tema da regionalização, quando questionada a propósito do poder da palavra e ação do Presidente da República.

A regionalização dividiu os candidatos às eleições presidenciais no debate desta segunda-feira nas rádios Renascença , Antena 1 e TSF, com Ana Gomes a criticar falta de “passos significativos” e Marcelo Rebelo de Sousa a defender que é o Parlamento que pode propor um referendo ou rever a Constituição.

Na resposta, o atual chefe de Estado e candidato apoiado por PSD e CDS-PP, Marcelo Rebelo de Sousa, advogou que a iniciativa de realização de um referendo, já previsto na Constituição, depende de uma iniciativa legislativa.

“Se as forças políticas com assento no Parlamento, maioritariamente, querem manter o esquema constitucional, é apresentar uma proposta de referendo e o Presidente da República subscreve a proposta de referendo, convoca o referendo depois da fiscalização da constitucionalidade. Se querem rever a Constituição retirando o referendo, isso é iniciativa parlamentar e o Presidente não tem nenhum poder”, alegou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que, “da parte do Presidente, não há nem o poder nem a intenção de exercer o poder criando obstáculo a que avance um referendo para a regionalização, ou que avance uma alteração constitucional que altere o regime que existe, suprimindo os referendos constitucionais”.

O tema animou o debate, levando a alguns comentários dos restantes candidatos, com Ana Gomes a responder que atualmente já podem ser dados passos para a regionalização, que "não podem ser" como as eleições já realizadas em outubro de 2020 para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR)".