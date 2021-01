Poderes do Presidente. Candidatos a Belém unidos nas críticas a Marcelo

Os candidatos presidenciais convergiram nas críticas à forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o cargo de Presidente da República. Desde a gestão da palavra, passando pela regionalização do país, até ao governo dos Açores, os candidatos da direita e da esquerda atacaram o Presidente candidatom durante o "Debate das Rádios" que juntou seis candidatos às eleições de 24 de janeiro.

Foi Tiago Mayan Gonçalves a entrar ao ataque quando foi lançada a questão sobre se a nomeação do Governo deve seguir resultados eleitorais ou juízo político, com o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal a afirmar que, referindo-se a Ana Gomes e Marisa Matias, “candidatas a dizer muito mais”, com a questão da ilegalização do Chega.

“O Presidente tem de verificar se há condições de sustentabilidade de um governo, mas isso está dependente do quadro parlamentar", afirmou Mayan, defendendo que o Presidente "deve interpretar o que é o equilíbrio parlamentar”.

Se for eleito Presidente da República, Tiago Mayan “exigiria sempre acordos escritos na coligação que sustentaria esse governo”.

“Eu, enquanto presidente, quero ver quais os compromissos”, enfatizou, explicando que casos nos existissem "atentados ao Estado de direito, regresso de pena perpétua, aí esse governo nunca seria empossado".

Sobre o Governo dos Açores, o candidato apoiado pelo PCP, afirmou que “teria tido uma atitude diferente” da que assumiu Marcelo Rebelo de Sousa. Assim João Ferreira teria dado “indicações ao representante da República” para chamar o partido mais votado para formar Governo, ou seja, o partido socialista.

Já Ana Gomes acusou Marcelo Rebelo de Sousa de ter normalizado uma força extremista. “Não se pode banalizar, nem normalizar nos Açores e na República uma força que admite cortar mãos a ladrões, e que insulta imigrantes e ciganos”, disse a candidata.

“Se o Presidente da República pode sinalizar que ministros não podem estar no Governo, também pode não-normalizar forças externas à constituição”, defendeu Ana Gomes.