Justiça. Marcelo admite que pacto de 2016 nunca saiu do papel

Morosidade, justiça para pobres e para ricos e falta de meios são os principais problemas do setor, apontados por todos os candidatos. Em 2016, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou um pacto para a Justiça, mas a verdade é que pouco foi implementado.

“Realmente, o pacto foi muito pouco aplicado”, reconhece o candidato a segundo mandato, face às críticas dos adversários. “Conseguiu ter o apoio de todos os parceiros judiciais, o que é muito difícil, mas depois os parceiros políticos não aplicaram muito esse pacto, naquilo que era mais fácil aplicar”.

Considerando que “houve melhoria do estatuto das magistraturas”, Marcelo concorda com os outros candidatos ao reconhecer que “não houve a melhoria do estatuto de outros protagonistas da justiça, funcionários judiciais, solicitadores, advogados com situação mais precária, a lentidão continua a ser um problema”.

O candidato mostrou-se depois defensor de “uma questão ultraminoritária: que é constitucional a criminalização do enriquecimento ilícito em determinados termos”.

“Há quem tenha já explicado que isso é constitucional, mas não é pacífico”.

Delação premiada

A maioria dos candidatos presentes no debate mostrou-se contra a figura da delação premiada. Foi João Ferreira, apoiado pelo PCP, que primeiro abordou o assunto.

Vemos afirmarem-se conceções, do meu ponto de vista populistas, de matizes diversas” como as “que tendem a trazer para o ordenamento político-constitucional português instrumentos que lhe são estranhos. Vejo com preocupação alguém a defender a introdução da delação premiada no nosso sistema constitucional”, afirmou.

“Acho que isso não ajuda; acho que, ao contrário da ideia de certa forma algo demagógica e populista que se possa ter que serve para prender criminosos, serve mais para livrar e absolver criminosos do que propriamente para prender – desse ponto de vista temos experiências altamente preocupantes nos países onde há recurso a este instrumento”, continuou João Ferreira, considerando que “o nosso direito já tem mecanismos de direito premiário que são adequados”.

O candidato sublinhou depois que estas propostas “perigosas e que alimentam um populismo que não nos convém nesta altura não vieram da extrema-direita”.

Logo a seguir Ana Gomes e Marisa Matias assumiram-se contra a mesma ideia, com Ana Gomes a sublinha que defende “que haja colaboração com controlo judicial, como está a haver entre Rui Pinto e as autoridades judiciais portuguesas”.

Ana Gomes chamou depois Marisa Matias para “o seu barco” dizendo que ambas concordam com o papel dos denunciantes.

“Conheces bem, Marisa, o papel ao nível europeu dos denunciantes no combate à criminalidade económica e financeira e designadamente aos esquemas de desvio de recursos dos Estados para os offshores”, afirmou, para concluir dizendo “são diferentes casos e situações”.

Marcelo Rebelo de Sousa também se manifestou contra a delação premiada. “Aí acompanho o que foi dito por todos”.

Corrupção

Ana Gomes introduziu o tema, que lhe é caro. “A questão da corrupção precisa de justiça. Tem de haver justiça exemplar para combater a corrupção. Além do que precisamos, a montante, que é transparência, prestação de contas pela governação e isso vai ser mais importante do que nunca, por exemplo, para a aplicação dos novos fundos europeus quando vierem”, afirmou.

“São mil milhões de euros por ano que as organizações internacionais, incluindo a OCDE, estimam que sejam desviados do erário público português para offshores, produto da corrupção, do roubo ao Estado, dos esquemas de privatização que desviam lucros que deviam ser do Estado para os privados”, apontou a candidata.

Marcelo Rebelo de Sousa concorda que as offshores é “um problema de fundo”, mas considera que o Governo, “e a maioria que o apoio na primeira legislatura”, tem estado empenhado em combatê-lo.