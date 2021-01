​Covid-19. Marcelo diz que houve falha na “antevisão da terceira vaga”

Veja também:



O Presidente da República e recandidato às eleições desde mês, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que houve uma falha na antevisão da terceira vaga da pandemia.



“Houve, por um lado, a não antevisão da terceira vaga no tempo propriamente dito, a concentração no caso da Grande Lisboa e houve a sensação de que não iam ser necessários tantos recursos privados e sociais quanto aquilo que acabou por ser necessário a partir, sobretudo, do crescimento dos casos em dezembro e em janeiro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, durante o debate organizado pelas rádios Renascença, Antena 1 e TSF com seis candidatos às presidenciais.

Durante o debate, Marcelo revelou, ainda, que "prevê-se para sexta-feira desta semana qualquer coisa como 700 a 800 internados em cuidados intensivos, ao ritmo de 10/11/12/13 mil casos por dia e cerca de 3.800/5.000 internados".