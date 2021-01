Ana Gomes diz que é candidata a Presidente porque PS "desistiu" e destaca diferenças à esquerda

Desafiada a dizer se estaria disposta, se for eleita, a criar “inimizades” no PS - que deu liberdade de voto - em nome da luta pela corrupção, a candidata respondeu com outra pergunta.

“Não serviu nenhuma estratégia, só de intervenção cívica, não tinha a mais pequena apetência para me candidatar à Presidência da República e não me teria candidatado não fosse dar-se o caso de o meu partido ter desistido, ter optado pela não comparência. Achei grave, critiquei e por isso entendi chegar-me à frente”, justificou.

A candidata presidencial Ana Gomes afirmou esta segunda-feira que só se candidatou às eleições depois de o PS ter “desistido”, num debate com estudantes em que criticou a estratégia de Marisa Marias de considerar Marcelo reeleito e vincou diferenças com João Ferreira.

“Porque é que acha que houve muita gente da direção do meu partido que não me quis apoiar? É capaz de ter a ver com eu nunca me ter abstido de criticar mesmo o meu partido quando vi que não se fazia o que era preciso fazer para combater a corrupção”, afirmou Ana Gomes, salientando que não entende um partido como “um clube de futebol ou uma tribo a quem tenha de se prestar juramento”.

Na conversa, os estudantes foram pedindo à candidata comentários sobre os seus adversários, com Ana Gomes a repetir as críticas que tem feito ao longo da campanha a André Ventura e a Tiago Mayan, mas hoje também apontou diferenças para os concorrentes à esquerda.

Questionada se o líder do Chega, André Ventura, e o candidato do PCP, João Ferreira, eram “faces da mesma moeda”, Ana Gomes respondeu prontamente que não.

“Não, de maneira nenhuma cometo essa injúria (…) De maneira nenhuma penso que se possa pôr ao mesmo nível aqueles que têm uma agenda de destruição da democracia da República e o PCP, que tem sido um partido respeitador e defensor da construção democrática”, afirmou, dizendo até ter uma “grande convergência” com João Ferreira na defesa da Constituição.

No entanto, Ana Gomes apontou duas grandes diferenças com o seu oponente: por um lado, a “convicção europeísta” da antiga eurodeputada do PS e, por outro, ao nível dos direitos humanos.

“Ainda recentemente, João Ferreira votou no Parlamento Europeu contra resoluções que afirmavam os direitos humanos do povo bielorrusso. E quem diz do povo bielorrusso, diz da Ucrânia e da Venezuela”, afirmou.