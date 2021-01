Madeira com mais duas mortes e 148 novos infetados soma 1.680 casos ativos

Veja também:

A Madeira registou esta segunda-feira mais dois óbitos associados à Covid-19, elevando o número de vítimas mortais para 29, num dia em que foram reportados 148 novos infetados e um total de 1.680 ativos, revelou a Direção Regional de Saúde.

De acordo com o Serviço Regional de Saúde, faleceram hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, dois homens com 84 e 89 anos que se encontravam internados na Unidade Polivalente da Covid-19 e tinham comorbilidades associadas.

No boletim epidemiológico, a autoridade de saúde da Madeira menciona que, dos novos casos positivos, 142 são de transmissão local, associados a contactos ou contextos de outras situações positivas.

Existem outros seis casos importados, sendo quatro oriundos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um dos Açores e outro da Alemanha.

“São 1.680 os casos ativos, dos quais 118 são casos importados e 1.562 são de transmissão local” hoje na Madeira, pode ler-se na informação.

Relativamente às pessoas nesta situação, 69 estão hospitalizadas (66 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 no Dr. Nélio Mendonça), adianta.

Outros 57 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e os restantes em alojamento próprio, complementa.

A DRS indica que hoje existem outras 283 novas situações que em estudo pelas autoridades de saúde, que foram reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM), estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

Sobre a atividade da linha SRS 24, menciona que recebeu um total de 31.755 chamadas, enquanto a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde soma 2.617 atendimentos.

Em matéria de vigilância ativa de contactos de casos positivos notificados no arquipélago, diz que 2.239 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Na iniciativa de controlo de viajantes, estão a ser acompanhadas 5.145 pessoas, com recurso à aplicação de telemóvel MadeiraSafe, noticia.

O boletim também destaca a situação da realização de testes de despiste de Covid-19 efetuados no arquipélago, mencionando que nos portos e aeroportos foram reportadas 149.623 de colheitas.

Por seu turno, o laboratório do SESARAM processou 255. 413 amostras.

“Até hoje [18 de janeiro de 2021], foram contabilizados na Madeira 5.099 casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, recorda a autoridade regional de saúde deste arquipélago.

Também realça que há mais 66 casos recuperados, somando 1.930 os doentes curados de Covid-19.

Numa análise por concelho, o Funchal surge em primeiro lugar da lista com 1.315 casos confirmados desde o início da pandemia, somando mais 41 doentes hoje em comparação com os números de domingo.

Com mais de três dígitos surgem os municípios de Câmara de Lobos que tem 653casos ativos (+32), Santa Cruz com 531 (+48), Machico com 221( +16), Ribeira Brava tem 101 (+ 4 casos), enquanto a ilha do Porto Santo mantém as 61 situações.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.