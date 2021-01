Hospital de Torres Vedras ainda "no limite", médicos pedem: "Fiquem em casa por nós"

Veja também:

O Centro Hospitalar do Oeste continua a sofrer uma "enorme pressão assistencial e crescente procura de doentes", uma situação "agravada" pelo surto de Covid-19 no hospital de Torres Vedras e de "surtos com um número muito relevante de infetados em vários lares da região, bem como pelo efeito do frio extremo" que se tem feito sentir em Portugal.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o CHOeste refere que, neste momento, há 101 doentes Covid internados em enfermaria no Centro Hospitalar do Oeste -- 35 no hospital das Caldas da Rainha e 66 na Unidade de Torres Vedras.

"A lotação não está ainda esgotada, encontrando-se, no entanto, perto do limite da capacidade", destaca o centro hospitalar. "A taxa de esforço do hospital no que respeita a camas Covid-19 ultrapassa já os 40% relativamente às camas não-Covid."

A situação é "idêntica" no que toca ao número de internamentos não-Covid e já implicou a transferência de doentes para outros hospitais públicos e privados.

Na sexta-feira, dezenas de ambulâncias ficaram retidas durante horas à entrada do hospital de Torres Vedras, imagens que denotam a pressão atual sobre todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ao longo do fim de semana, este e outros hospitais de Lisboa e Vale do Tejo adiantaram que estão a operar quase no limite da sua capacidade, face aos números recorde de infeções e internamentos por Covid-19 da última semana em Portugal.

Esta segunda-feira, uma das médicas na linha da frente do combate à Covid-19 no hospital de Torres Vedras enviou uma mensagem à população em nome de todos os profissionais de saúde: "Nós ficamos no hospital por vocês. Fiquem em casa por nós!", pede a dra. Grace Staring.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.