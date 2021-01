🔴 Em direto: Governo aperta confinamento. Conheça as novas medidas

O Conselho de Ministros realizou esta segunda-feira uma reunião extraordinária para analisar as medidas de confinamento para tentar travar a pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro, António Costa, fala novamente ao país depois de na semana passada ter sido decretado um confinamento geral.

O governo decidiu repor proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana, anuncia Costa.

"Este é o momento mais grave da pandemia. Hoje morreram mais 167 pessoas. Não é o momento para festas de anos", declarou o primeiro-ministro.

Lista de novas restrições

1. Proibida venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento ramo não alimentar, como por exemplo lojas vestuário;

2. Proibida venda entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo que cafés, nos estabelecimentos alimentares autorizados a praticar take-away

3. Proibida permanência e consumo de bens alimentares à porta ou na via pública, nas imediações do estabelecimento do ramo alimentar

4. Encerrados todos os espaços restauração em centros comerciais, mesmo para os em regime de take-away;

5. Proibidas todas as campanhas de saldo, promoções e liquidações que promovam a deslocação e concentração de pessoas;

6. Proibida permanência em espaços públicos tais como jardins; podem ser frequentados mas não locais de permanência;

7. Câmaras devem limitar acesso locais de grandes concentrações como frentes marítimas ou ribeirinhas e que proíbam utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos mesmo para desportos individuais;

8. Encerradas universidades sénior, centros de dia e centros de convívio;

9.Para reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho, determinado por um lado que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial carecem de uma credencial emitida pela respetiva entidade patronal; por outro lado, todas as empresas do setor de serviços com mais de 250 trabalhadores têm de enviar nas próximas 48 horas, à ACT, lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial se considere indispensável;

10. Reposta proibação de circulação entre concelhos ao fim de semana e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20h nos dias úteis e às 13h aos fins de semana, com exceção o retalho alimentar, que aos fim de semana se poderá prolongar até às 17h;

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que nas últimas 24 horas morreram 167 pessoas com Covid-19, um novo máximo diário de óbitos.



Desde o início do ano, ou seja, em 18 dias, já morreram mais de duas mil pessoas com a doença em Portugal.