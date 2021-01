Dois hospitais da região Norte com ocupação máxima em UCI e outros três acima dos 90%

Veja também:

Com o número de internamentos por Covid-19 acima dos cinco mil, Portugal enfrenta um período crítico no combate à pandemia. A taxa de ocupação de camas afetas a doentes com o novo coronavírus ultrapassa os 90% em todo o país e há já hospitais no limite da capacidade de resposta.

Na região Norte, há dois hospitais com taxa de ocupação de 100%, em unidades de cuidados intensivos (UCI). O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga e o Centro Hospitalar De Trás-Os-Montes E Alto Douro têm todas as camas ocupadas em UCI.

De acordo com a última atualização da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, enviada à Renascença esta segunda-feira à tarde, há ainda outras três unidades hospitalares com taxas de ocupação superiores a 90%. São elas o Hospital de Braga, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e o Centro Hospitalar Universitário de São João.

Fonte da ARS do Norte adianta, ainda, que as camas complementares que resultam dos acordos e convenções com os setores privado, social e militar estão com "taxas de ocupação próximas dos 100%".