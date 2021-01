Covid-19: Marcelo avisa que fintar confinamento "tem um preço"

“Não há poder político que se possa substituir às pessoas" no respeito pelas medidas de saúde pública e confinamento para travar a pandemia de Covid-19, afirma o Presidente da República e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se o Governo devia ter decretado o confinamento na altura do Natal, o chefe de Estado defendeu que as medidas mais severas de nada servem se a população não as acatar, como aconteceu na passagem de ano.

"Eu admito que seja um ponto de vista que muita gente tem, e que se acreditou - eu acreditei, o governo acho que acreditou muito – na confiança dos portugueses, na resposta dos portugueses em relação ao Natal. Mas no fim do ano havia regras restritivas e, infelizmente, não foram acatadas, nomeadamente nos dois últimos dias."



No dia em que Portugal voltou a atingir um novo máximo de mortes por Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa considera que "ou os portugueses entendem que há uma realidade pesada e que justifica os sacrifícios ou, se não acreditam, têm de perceber que isso tem um preço".

Depois do debate presidencial nas rádios Renascença, Antena 1 e TSF, o Presidente defendeu que “não há poder político que se possa substituir às pessoas, por muito persuasivo e dramático que seja".

"Em democracia quem mais ordena são as pessoas. O poder político deve contar a verdade toda, dizer que neste momento estamos realmente numa situação mais grave, ou muitíssimo grave, pensem se não faz sentido neste mês agir de forma diferente", sublinha.