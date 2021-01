Convocado Conselho de Ministros extraordinário para segunda-feira

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Governo convocou um Conselho de Ministros extraordinário para segunda-feira para discutir novas medidas de confinamento. Em causa está a reação da população ao confinamento anunciado pelo Governo na semana passada, que entrou em vigor na sexta-feira, e à pressão a que os hospitais estão sujeitos depois de uma semana de aumentos sustentados de novas infeções, mortes e internamentos.

Fonte do Governo adiantou à Renascença que do encontro deverá sair a proibição de venda de bebidas, sobretudo alcoólicas, ao postigo ou à porta dos estabelecimentos, com o "objetivo de evitar ajuntamentos à porta de cafés". A mesma fonte indica que a abertura dos ATL para crianças até aos 12 anos "deverá ser reavaliada". O Executivo deverá reunir por meios digitais logo após a conferência de imprensa de Marta Temido, ministra da Saúde, prevista para as 11h00, e que se vai seguir à reunião do grupo de trabalho de vacinação no país. Marta Temido, ministra da Saúde, admitiu este domingo que todo o sistema de Saúde está "muito próximo do limite" e criticou a atitude dos portugueses face às medidas de confinamento apresentadas, apelando para que as pessoas fiquem em casa. "Não vale a pena dizer que são as exceções que justificam os comportamentos. O número de exceções que temos hoje é semelhante ao de março; a mentalidade das pessoas, a reação das pessoas é que é diferente”, considerou.

A ministra da Saúde foi mais longe, referindo que parece haver até um “menor incómodo face aos óbitos, face aos internamentos, face aos contágios” e isso, acrescentou, “não é compatível” com o combate à pandemia de Covid-19. Os hospitais portugueses, em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo, estão "no limite" e a ativar o "nível máximo de contingência", sendo que há doentes retidos durante várias horas em ambulâncias e há uma morte confirmada dentro do meio de transporte. Já este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, admitiu um potencial agravamento de medidas, considerando que o confinamento não está a ser levado a sério, e declarou-se sujeito ao escrutínio dos portugueses pela gestão política da resposta à Covid-19. "Pode ser necessário ir mais longe no fechamento de atividades que ainda ficaram abertas, como sinal à sociedade", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Hospital de Santa Maria, adiantando que, "se for preciso reponderar medidas, o Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República". Portugal registou, este domingo, um total de 152 mortes por Covid-19, e mais 10.385 casos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).