​Autarca de Almodôvar quer o encerramento das escolas do concelho

O presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota, defende o encerramento das escolas no concelho, dado que “o número de casos de Covid-19 tem vindo a crescer exponencialmente”.



O pedido já foi enviado à Entidade de Saúde Pública distrital, que é quem tem competências para autorizar o fecho total dos estabelecimentos de ensino, em conjunto com a Direção Regional de Educação do Alentejo.

De acordo com o autarca, neste momento, “estão seis turmas em isolamento profilático (cinco no ensino preparatório e secundário e uma no jardim de Infância), há 21 professores do agrupamento de escolas em isolamento e ainda quatro motoristas do Município, também em isolamento profilático”.

“Cerca de 20 colaboradoras estão igualmente em isolamento e os espaços culturais estão encerrados, por imposição legal”, acrescenta o autarca.

Neste contexto, António Bota considera que não lhe “resta outra alternativa senão solicitar este encerramento, por 15 dias, até que a situação atual se resolva por via da legislação sobre os dias de confinamento”.

“Esta seria a melhor solução para o concelho, sendo que ao nível escolar temos problemas em garantir transportes de estudantes, em higienizar regularmente os espaços, em garantir vigilância e apoio aos alunos, basicamente, em fazer funcionar os serviços e a logística educativa com as condições básicas de segurança e higiene”, lamenta o autarca António Bota.

A autarquia aguarda ainda a decisão da Saúde Pública para poder avançar com o fecho das escolas no concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Almodôvar defende ainda a vacinação contra a Covid-19 em todos os lares e IPSSs do concelho, “o mais rapidamente possível”.

De acordo com a autarquia, o concelho de Almodôvar tem, atualmente, 112 casos ativos de Covid-19 na comunidade, mas ainda não se verificou qualquer surto de infeção pelo novo Coronavírus, em lares e IPSSs

Por isso, defende o autarca, “antes que a Covid-19 assole os mais vulneráveis, é imperativo avançar já com a vacinação”.

O autarca de Almodôvar assegura que, disponibiliza “todos os transportes municipais e toda a logística” para que a vacinação possa avançar.