ATL reabrem e escolas vão manter ensino presencial

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta segunda-feira que as escolas vão manter-se abertas em ensino presencial, lembrando que “as ondas de crescimento de pandemia” ocorreram em tempos de pausa letiva. As Atividades de Ocupação de Tempos Livres (ATL) voltam a abrir.

“Não se justifica alterar a decisão tomada relativamente ao funcionamento das escolas”, anunciou António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, realizada para rever as restrições para o combate à pandemia aprovadas na passada quinta-feira.

“Há uma opção de fundo que fizemos e que julgamos correto. Não se justifica do ponto de vista sanitário, o custo social e no processo de aprendizagem, impor por um segundo ano letivo consecutivo as limitações ao ensino presencial”, afirmou.

“Todos temos consciência do custo que teve do ponto de vista das desigualdades de aprendizagem e que isso é irreversível para a vida, e por isso não deve ser imposto.”

António Costa recordou que os picos de crescimento da pandemia aconteceram sempre fora dos períodos letivos. “Em nenhum momento as ondas de crescimento da pandemia ocorreram ligadas às escolas, pelo contrário, ocorreram em pausas letivas. Não estou a estabelecer uma correção entre férias e pandemia, mas que seguramente, libertos dos seus deveres escolares, do horário escolar e do período onde na escola têm de cumprir as medidas de confinamento e distância social, os jovens convivem mais do que quando têm de partilhar o seu tempo livre com o tempo de escola e de estudo. Por isso não se justifica mudar.”

Costa disse, porém, que será reforçada a presença das autoridades policiais junto às escolas para dissuadir as concentrações de alunos naqueles espaços fora das aulas.

O primeiro-ministro anunciou ainda que as Atividades de Ocupação de Tempos Livres (ATL) voltam a abrir, depois de terem sido encerradas na semana passada por decisão do Governo, anunciou esta segunda-feira o primeiro ministro, António Costa.

“Sobre o ATL, mantemos os ATL em funcionamento”, disse António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros extraordinário realizada esta segunda-feira para rever as restrições para o combate à pandemia de Covid-19 aprovadas na passada quinta-feira.

A medida anunciada pelo Governo levou à criação de um abaixo-assinado a pedir a reabertura destes espaços que hoje contava já com cerca de 19 mil assinaturas.

Para muitos pais e encarregados de educação, ter as escolas abertas, mas depois ter os ATL encerrados significava não ter onde deixar os filhos enquanto estavam a trabalhar.