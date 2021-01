Presidente do México pede a Joe Biden que cumpra reforma na imigração

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse esta segunda-feira esperar que o democrata Joe Biden cumpra “a reforma da imigração” e atenda ao fenómeno em várias dimensões quando chegar à Casa Branca. A tomada de posse está marcada para esta quarta-feira.

“Na campanha do Presidente (eleito) Joe Biden, ele ofereceu-se para fazer uma reforma na imigração e espero que cumpra esse compromisso. Isso é o que eu espero e vou reconhecer e celebrar”, afirmou López Obrador, em declarações feitas no palácio presidencial.

O Presidente mexicano foi questionado acerca da caravana de migrantes de cerca de 6 mil pessoas que partiu das Honduras na sexta-feira e está atualmente presa na Guatemala, bloqueada pelas forças de segurança.

“Estamos a tratar deste assunto em coordenação com os governos centro-americanos e também há comunicação com o governo dos Estados Unidos, com os atuais funcionários e com os que vão entrar no novo governo”, prosseguiu.