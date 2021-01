Mineiros chineses vivos oito dias depois de explosão numa mina de ouro

Um grupo de 12 mineiros que ficaram presos depois de uma explosão numa mina de ouro há oito dias ainda está vivo e pediu aos socorristas que não desistam de os resgatar.

A explosão na mina de ouro em Hushan, no lesta da China, no dia 10 de janeiro, danificou os acessos e os sistemas de comunicação deixando as autoridades sem saber o que tinha acontecido aos trabalhadores.

Mas oito dias mais tarde os socorristas sentiram puxões em cabos que desceram através de furos feitos para o interior da mina e enviaram comida, medicamentos e papel e caneta. Em resposta receberam um bilhete manuscrito a indicar que há 12 mineiros enclausurados naquele espaço. Os trabalhadores pediram mais medicamentos, incluindo anti-inflamatórios e analgésicos e alertaram para níveis elevados de água.

No momento da explosão havia outros 10 trabalhadores no interior da mina sobre os quais nada se sabe.

As operações de busca vão assim continuar, com renovada esperança. Estas começaram tarde, porém, uma vez que o acidente foi divulgado com quase um dia de atraso. O facto já levou à destituição do responsável local do Partido Comunista Chinês.