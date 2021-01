Alerta no Capitólio. Ensaio para tomada de posse de Joe Biden interrompido

O Capitólio foi encerrado e foi interrompido o ensaio para a tomada de posse de Joe Biden, marcada para 20 de janeiro. A decisão foi tomada após a emissão de um alerta que, ao que tudo indica, estará relacionado com uma coluna de fumo visível nas proximidades.

De acordo com a agência Reuters, as pessoas que participavam no ensaio foram mandadas recolher no interior do Capitólio e neste momento ninguém mais pode entrar ou sair, enquanto decorrem as investigações sobre o que se terá passado.

Segundo os bombeiros da cidade, o incêndio não causou feridos e era de "reduzida dimensão".