A seleção portuguesa de andebol venceu a Argélia, por 26-19, no terceiro jogo da fase de grupos da ronda preliminar do Campeonato do Mundo que decorre no Egito.

Portugal faz o pleno de vitórias nesta fase, depois de nos dois primeiros jogos ter derrotado Islândia e Marrocos.

A equipa treinada por Paulo Pereira já tinha assegurado o apuramento para a ronda principal da competição, mas confirma agora a passagem como vencedora do seu grupo.