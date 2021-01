Braga renova com Vítor

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Vítor Oliveira, ponta de lança de 20 anos da equipa B que se estreou pela formação principal no jogo da Taça de Portugal com o Torreense.

Vítor tem nove golos, em 10 jogos na equipa B, e é o melhor marcador da Série A do Campeonato de Portugal. Aproveitou, ainda, a primeira oportunidade dada por Carlos Carvalhal para marcar, de penálti.

"Fico muito feliz com este voto de confiança e agora vou dar tudo para demonstrar que o mereço. Todos os sacrifícios valeram a pena. Toda a luta que tive ao longo destes anos está a ser recompensada”, diz o jogador, em declarações ao site do clube.

Com início de formação no Águias de Alvite, Vítor chegou ao Braga em 2017 para jogar pelos juniores. Na época passada esteve nos sub-23, com sete golos, em 32 jogos.