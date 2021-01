Trabalho presencial com declaração obrigatória do empregador

Veja também:



O primeiro-ministro, António Costa, anuncia novos procedimentos para os trabalhadores que não estejam em regime de teletrabalho, que voltou a ser obrigatório quando possível no novo confinamento geral.



Para reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho, fica determinado “que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial carecem de uma credencial emitida pela respetiva entidade patronal”, anunciou esta segunda-feira António Costa.

Por outro lado, todas as empresas do setor de serviços com mais de 250 trabalhadores têm de enviar nas próximas 48 horas, à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial se considere indispensável, adiantou o primeiro-ministro.

António Costa falava numa declaração ao país no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.