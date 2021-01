Farense acerta empréstimo de Tomás Tavares com o Benfica

Está confirmada a transferência de Tomás Tavares para o Farense, por empréstimo do Benfica. Ao que a Renascença apurou, o clube algarvio prepara-se para oficializar a contratação do defesa-direito de 19 anos.

Na primeira metade da época, Tomás Tavares esteve no Alavés, da primeira liga espanhola, mas fez apenas cinco jogos, numa temporada em que começou por ser utilizado pela equipa B do Benfica, em três ocasiões. O defesa, em 2019/20, fez 26 jogos pelo Benfica.

O Farense será o terceiro clube que Tomás Tavares representa esta temporada. Uma situação só possível durante o período excecional em que a FIFA permite aos jogadores representarem mais do que dois clubes na mesma temporada. Um regulamento alterado devido à pandemia de Covid-19.

O jogador mais utilizado como lateral-direito do Farense, esta época, é Alex Pinto, jogador que já esteve com Tomás Tavares na equipa B do Benfica.