Corpo Nacional de Escutas desafia "Muda o Chip" com São Paulo

Esta iniciativa vai decorrer da seguinte maneira: "cada grupo local define os seus projetos de ação para os meses seguintes, de forma autónima. O que se pretende é que esta dinâmica ajude a enriquecer essa ação, de modo a estimular reflexões e atitudes que sejam positivas, não só para o grupo, mas também para a comunidade onde se inserem e onde tem lugar essa sua ação", explica esta responsável.

"Muda o Chip" vai ter 5 fases. Foi usado o acrónimo de Paulo para definir as várias etapas deste processo: "Pensa, para identificar e perceber o que é que cada um precisa de mudar. Assume, para que se comprometam com essa mudança. Une, criando laços com os outros que os ajudam nessa mudança. Levanta-te, no sentido de pôr em prática e realizando ações concretas. Ora, como diálogo consigo mesmo, numa perspetiva de profundidade e de celebração desse melhor entendimento atingido".



Resta dizer que esta atividade vai decorrer até ao fim do ano escutista, ou seja, até ao fim do Verão.