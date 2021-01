Sérgio Conceição: "A Taça da Liga tem sido estranha e ingrata para o FC Porto"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, reconhece que a Taça da Liga tem sido uma competição ingrata para a equipa portista, que chegou à final nas últimas duas edições, mas nunca conseguiu vencer o troféu.,

"A Taça da Liga tem sido uma competição estranha e ingrata para o FC Porto uma vez que é a única que ainda não conquistou e que tem fugido sempre por um ou outro pormenor, seja um penalti desnecessário no último minuto como na final com o Sporting, ou um golo sofrido nos descontos após ressalto como aconteceu frente ao Sp. Braga no ano passado", disse, em declarações à Liga.

O técnico dos dragões repete o discurso das últimas temporadas e admite que a Taça da Liga é um dos objetivos da equipa para a temporada.

"Queremos contrariar esta tendência até porque nunca escondemos que para o FC Porto ganhar esta Taça da Liga é, como é óbvio, um dos objetivos da temporada. Nos últimos quatro anos estivemos sempre na Final Four e a verdade é que só perdemos um jogo em toda a competição o que demonstra a vontade dos jogadores e equipa técnica em conquistar este troféu", continua.

O FC Porto defronta o Sporting na terça-feira, na meia-final da Taça da Liga, em Leiria, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.