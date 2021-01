Pedro Emanuel esperou "impacientemente por Nakajima"

O japonês de 26 anos estava sem espaço nos dragões, tendo feito apenas nove jogos esta temporada. Nakajima chegou ao FC Porto na última época, proveniente do Al-Duhail, por 12 milhões de euros por metade do passe do internacional nipónico, que não conseguiu corresponder às expetativas.

A passagem de Nakajima pelo FC Porto ficou ainda marcada pelo seu afastamento da equipa principal após o primeiro confinamento, em março. Nakajima recusou-se voltar a treinar devido a complicações de saúde na família, e ficou afastado no que restava da época, treinando à parte.